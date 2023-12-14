"Дати гроші Україні - це простіше, ніж переговори про членство" - Орбан 

Премʼєр пообіцяв не блокувати виділення додаткового фінансування для України. Проте не уточнив, чи стосується це грошей на зброю.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на дводенний саміт ЄС у Брюсселі, заявив, що гроші для допомоги Україні (вона включає як фінансову, так і збройну допомогу - ред.) на короткострокову перспективу вже в бюджеті ЄС.

Про це повідомляє кореспондетка ТСН.ua.

"Якщо ви хочете дати більше грошей і на більш довгострокову перспективу, ми маємо це забезпечити поза цим бюджетом. І ми це підтримуємо. Дати гроші Україні - це зробити простіше. Угорщина ніколи не повʼязувала свої угорські питання з будь-якими питаннями щодо України. Це не торгівля", - заявив Віктор Орбан.

Раніше ТСН.ua вже писав, що на кону - понад 50 млрд євро допомоги для України (рішення щодо схвалення цього пакета на 2024-2027 роки, який має піти на відновлення, реконструкцію та модернізацію нашої країни, також мають ухвалити на цьому саміті ЄС – ред.) та військова допомога Україні з Європейського фонду миру на 20 млрд євро на наступні 4 роки, які Орбан погрожував заблокувати.

Щодо відкриття з Україною офіційних переговорів про вступ до блоку, а це рішення лідери ЄС мають ухвалити на саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі, свою позицію Віктор Орбан не змінив. Хоча напередодні Єврокомісія й особисто президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн розблокували для Угорщини 10 млрд євро європейських фондів, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні, свободою слова та корупцію.

Багато хто в ЄС критикує Єврокомісію й особисто фон дер Ляєн за цю поступку Орбану, який продовжує казати, що не підтримує вступ України до ЄС, наполягаючи на підписанні спершу угоди про стратегічне партнерство, а до питання членства повернутися за 5-7 років.

"Розширення - це не теоретичне питання. Розширення - це юридичний процес, заснований на виконанні попередніх вимог і умов. Ми встановили 7 попередніх умов. І навіть за оцінкою ЄК, 3 із 7 з них не виконані (це неправда, бо Україна не ухвалила лише закон про лобізм - ред.). За моєю оцінкою, навіть більше. Тому, немає жодної причини обговорювати членство України зараз. Ці попередні умови були встановлені не Угорщиною, а ЄК, - це 7 пунктів. Вони є відомими. Хлопці, якщо ви не виконуєте попередні вимоги, тоді не маєте жодного шансу почати переговори", - підсумував Віктор Орбан.

Нагадаємо, Орбан також пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а у прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

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