Чи готова Росія припинити війну в Україні: цинічна відповідь Путіна

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде воювати проти України доти, доки не будуть досягнуті "цілі СВО".

Про це очільник Кремля сказав під час "прямої лінії із Путіним" у четвер, 14 грудня, передають пропагандисти.

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Він звинуватив Україну у тому, що у перші дні повномасштабної війни вона не погодилася на "денацифікацію" - одну із нібито причин нападу Путіна на Україну. Тут очільник Кремля згадав найбільшого "ворога" РФ - Бандеру.

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Українська влада не погодилася з тим, що потрібна денацифікація. А як же ні, коли нацист Бандера зведений у ранг національного героя? Коли керівник київської адміністрації на очах усього світу аплодує солдату СС? Питання денацифікації є актуальним. Все, що обіцяв Захід, - все Україна отримала. Але ми знищили", - сказав він.

Нагадаємо, скандальний очільник Кадиров припустив, коли завершиться війна в Україні.

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