Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка

З ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон.
Під атаку загарбників, цієї ночі - 14 грудня, потрапили мешканці Херсона. Окупанти гатили пожитлових кварталах міста.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Мережі.
Він розповів, що з ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон.
"Обстрілами пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки. Подекуди у місцях влучання вирували пожежі, котрі ліквідували вогнеборці", - мовиться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів медична допомога знадобилася 80-річній жінці.
Раніше ми повідомлляли, що російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.
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