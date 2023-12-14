Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка

З ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон.

Під атаку загарбників, цієї ночі - 14 грудня, потрапили мешканці Херсона. Окупанти гатили пожитлових кварталах міста.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Мережі.

Він розповів, що з ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон.

"Обстрілами пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки. Подекуди у місцях влучання вирували пожежі, котрі ліквідували вогнеборці", - мовиться в повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів медична допомога знадобилася 80-річній жінці.

Раніше ми повідомлляли, що російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.

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