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Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка

Руйнування в Херсоні після обстрілу / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон. 

Під атаку загарбників, цієї ночі - 14 грудня, потрапили мешканці Херсона. Окупанти гатили пожитлових кварталах міста.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Мережі.

Він розповів, що з ночі й до ранку російська армія крила вогнем Херсон. 

"Обстрілами пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки. Подекуди у місцях влучання вирували пожежі, котрі ліквідували вогнеборці", - мовиться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів медична допомога знадобилася 80-річній жінці.

Раніше ми повідомлляли, що російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.

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Дата публікації
Перегляди
245
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