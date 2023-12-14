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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Повітряна тривога.

Пройдіть до укриттів.

У четвер, 14 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. В усіх областях станом на 11:07 існує ракетна небезпека.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека!Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ", - йдеться у повідомленні. 

Мапа тривог

Мапа повітряних тривога станом на 14 грудня. / ©
Мапа повітряних тривога станом на 14 грудня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, зранку 14 грудня у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" також Чернігівська область. Повітряні сили інформували, що існувала небезпека ракетного удару. 

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