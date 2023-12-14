Пройдите до укрытий.
В четверг, 14 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех областях на 11:07 существует ракетная опасность.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — говорится в сообщении.
Карта тревог
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, утром 14 декабря в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" также Черниговская область. Воздушные силы информировали, что существовала опасность ракетного удара.