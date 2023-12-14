В четверг, 14 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех областях на 11:07 существует ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — говорится в сообщении.

Карта тревог

Карта воздушных тревога по состоянию на 14 декабря.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, утром 14 декабря в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" также Черниговская область. Воздушные силы информировали, что существовала опасность ракетного удара.

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