Елена Кравец выпускает новое шоу с 20-летней дочерью после громкого скандала с деньгами из госбюджета

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец анонсировала выход нового подкаста вместе со своей старшей дочерью, 20-летней Марией.

Как поделилась Кравец на странице в Instagram, подкаст называется "Вдома поговоримо". Он будет выходить на YouTube и его лейтмотивом будет вечная тема "родителей и детей". Ведущая уже даже обнародовала нарезки из нового шоу с дочерью:

"Все началось с наших с Машей разговоров на кухне. Долгих, глубоких, иногда противоречивых, ну, вы знаете… Решили, что стоит попытаться снять подкаст на вечную тему "родителей и детей", потому что тема не раскрыта. Получилось очень по-семейному, откровенно, честно. Вспоминали, смеялись, удивлялись. Услышала неожиданные вещи о себе... Не знаю, узнала бы о них, если бы не этот разговор. Больше пока сказать не могу, все покажем скоро", – заинтриговала Кравец.

Елена Кравец анонсировала выход нового шоу со своей дочерью

Отметим, что новое шоу Елена Кравец анонсировала незадолго перед тем, как в Сети разгорелся скандал вокруг ее шоу "Тихий вечер". Ранее в СМИ распространялась информация, что на "Тихий вечер" Кравец из госбюджета выделили 27,5 млн грн на следующий год. Но, как выяснилось, эта сумма пошла на этот год. Путаница возникла из-за того, что на сайте "Прозорро" опубликовали дополнительное соглашение к договору, но дату не указали. Позже выяснилось, что данные устаревшие. Наконец, после скандала Елена Кравец объявила, что "Тихий вечер" закрывает и в следующем году шоу не будет выходить.

Читайте также: