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Елена Кравец выпускает новое шоу с 20-летней дочерью после громкого скандала с деньгами из госбюджета

Елена Кравец выпускает новое шоу с 20-летней дочерью после громкого скандала с деньгами из госбюджета

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1797
Время на прочтение
2 мин
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Елена Кравец выпускает новое шоу с 20-летней дочерью после громкого скандала с деньгами из госбюджета

Елена Кравец со старшей дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

Артистка анонсировала выход нового подкаста со старшей дочерью.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец анонсировала выход нового подкаста вместе со своей старшей дочерью, 20-летней Марией.

Как поделилась Кравец на странице в Instagram, подкаст называется "Вдома поговоримо". Он будет выходить на YouTube и его лейтмотивом будет вечная тема "родителей и детей". Ведущая уже даже обнародовала нарезки из нового шоу с дочерью:

"Все началось с наших с Машей разговоров на кухне. Долгих, глубоких, иногда противоречивых, ну, вы знаете… Решили, что стоит попытаться снять подкаст на вечную тему "родителей и детей", потому что тема не раскрыта. Получилось очень по-семейному, откровенно, честно. Вспоминали, смеялись, удивлялись. Услышала неожиданные вещи о себе... Не знаю, узнала бы о них, если бы не этот разговор. Больше пока сказать не могу, все покажем скоро", – заинтриговала Кравец.

Елена Кравец анонсировала выход нового шоу со своей дочерью

Елена Кравец анонсировала выход нового шоу со своей дочерью

Отметим, что новое шоу Елена Кравец анонсировала незадолго перед тем, как в Сети разгорелся скандал вокруг ее шоу "Тихий вечер". Ранее в СМИ распространялась информация, что на "Тихий вечер" Кравец из госбюджета выделили 27,5 млн грн на следующий год. Но, как выяснилось, эта сумма пошла на этот год. Путаница возникла из-за того, что на сайте "Прозорро" опубликовали дополнительное соглашение к договору, но дату не указали. Позже выяснилось, что данные устаревшие. Наконец, после скандала Елена Кравец объявила, что "Тихий вечер" закрывает и в следующем году шоу не будет выходить.

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Дата публикации
Просмотры
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