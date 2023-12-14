Как война против Украины повлияла на экономику РФ — FT

ВВП РФ был бы более чем на 5% выше, если бы Москва не начала вторжения.

Война в Украине оказывает существенное влияние на российскую экономику, повышая внутренние цены и заставляя Россию выделять треть своего бюджета на оборону.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект документа Министерства финансов США.

Экономика России выросла бы более чем на 5%, если бы Путин не начал войну в Украине, сообщила газета, цитируя Рейчел Лингаас, главную экономистку по санкциям в министерстве.

Лингаас добавила, что страна отстает от других экспортеров энергоресурсов, включая США.

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Согласно докладу FT, Москва тратила более 100 миллиардов долларов или почти треть своих общих расходов на оборону в 2023 году.

Основа российской экономики — доходы от продажи нефти и газа — в этом году потерпела удар, хотя в последние месяцы наблюдалось небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились. Кроме того, западные санкции на российскую торговлю нефтью не оказали такого большого влияния, как изначально прогнозировалось.

Напомним, ранее британская разведка информировала, что в России экономика находится под угрозой "перегрева" из-за войны.

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