Як війна проти України вплинула на економіку РФ — FT

ВВП РФ був би на понад 5% вищим, якби Москва не розпочала вторгнення.

Війна в Україні суттєво впливає на російську економіку, підвищуючи внутрішні ціни і змушуючи Росію виділяти третину свого бюджету на оборону.

Про це пише Financial Times, посилаючись на проєкт документа Міністерства фінансів США.

Економіка Росії зросла б більш ніж на 5%, якби Путін не розпочав війну в Україні, повідомила газета, цитуючи Рейчел Лінгаас, головну економістку з питань санкцій у міністерстві.

Лінгаас додала, що країна відстає від інших експортерів енергоресурсів, включаючи Сполучені Штати.

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Згідно з доповіддю FT, Москва витрачала понад 100 мільярдів доларів, або майже третину своїх загальних витрат на оборону в 2023 році.

Основа російської економіки — доходи від продажу нафти і газу — цього року зазнала удару, хоча в останні місяці спостерігалося невелике відновлення, оскільки ціни на нафту зміцнилися. Крім того, західні санкції на російську торгівлю нафтою не мали такого великого впливу, як спочатку прогнозувалося.

Нагадаємо, раніше британська розвідка інформувала, що в Росії економіка перебуває під загрозою “перегрівання” через війну.

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