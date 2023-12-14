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Ксения Мишина шокировала видом до и после макияжа

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
451
Время на прочтение
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Ксения Мишина шокировала видом до и после макияжа

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка показала, как макияж может ее преобразить.

Украинская актриса Ксения Мишина ошеломила поклонников своим видом до и после макияжа.

На странице в Instagram артистка разместила обольстительное видео, на котором сначала появляется без грамма косметики. Ксения изображена с распущенными волосами, в черной атласной рубашке. А потом демонстрирует, как макияж ее преобразил. Мишина показалась с прической, красивыми украшениями, в черном топе и с вечерним макияжем. В процессе демонстрации Мишина соблазнительно двигается под кавер на хит Рианны Umbrella.

Ксения Мишина показала, как выглядит с и без макияжа

Ксения Мишина показала, как выглядит с и без макияжа

Поклонники под видео Ксении завалили ее комплиментами и отметили, что она невероятно красивая:

  • Что ты с нами делаешь? Я умерла от твоей красоты
  • Это единственный случай, когда человек идеален и с мейком и без
  • Вы что да, что да – очень красивая, просто нереальная
  • Взгляд завораживает сердце

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала, как изменил имидж ее 11-летний сын Платон. Мишина из прогрессивных мам и позволила мальчику проэкспериментировать над внешностью и кардинально изменить цвет волос.

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Дата публикации
Просмотры
451
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