Ксения Мишина шокировала видом до и после макияжа

Артистка показала, как макияж может ее преобразить.

Украинская актриса Ксения Мишина ошеломила поклонников своим видом до и после макияжа.

На странице в Instagram артистка разместила обольстительное видео, на котором сначала появляется без грамма косметики. Ксения изображена с распущенными волосами, в черной атласной рубашке. А потом демонстрирует, как макияж ее преобразил. Мишина показалась с прической, красивыми украшениями, в черном топе и с вечерним макияжем. В процессе демонстрации Мишина соблазнительно двигается под кавер на хит Рианны Umbrella.

Ксения Мишина показала, как выглядит с и без макияжа

Поклонники под видео Ксении завалили ее комплиментами и отметили, что она невероятно красивая:

Что ты с нами делаешь? Я умерла от твоей красоты

Это единственный случай, когда человек идеален и с мейком и без

Вы что да, что да – очень красивая, просто нереальная

Взгляд завораживает сердце

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала, как изменил имидж ее 11-летний сын Платон. Мишина из прогрессивных мам и позволила мальчику проэкспериментировать над внешностью и кардинально изменить цвет волос.

Читайте также: