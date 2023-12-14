Ксенія Мішина шокувала виглядом до та після макіяжу

Артистка показала, як мейкап може її змінити.

Українська акторка Ксенія Мішина приголомшила шанувальників своїм виглядом до та після макіяжу.

На сторінці в Instagram артистка розмістила звабливе відео, на якому спочатку постає без граму косметики. Ксенія зображена з розпущеним волоссям, у чорній атласній сорочці. А потім демонструє, як мейкап її змінив. Мішина показалася з зачіскою, гарними прикрасами, у чорному топі та з вечірнім макіяжем. У процесі демонстрації Мішина звабливо рухається під кавер на хіт Ріанни Umbrella.

Ксенія Мішина показала, який вигляд має з та без макіяжу

Шанувальники під відео Ксенії завалили її компліментами і зазначили, що вона неймовірно гарна:

Що ти робиш з нами? Я померла від твоєї краси

Це єдиний випадок, коли людина ідеальна і з мейком і без

Ви що так, що так - дуже гарна, просто нереальна

Погляд заворожує серце

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина показала, як змінив імідж її 11-річний син Платон. Мішина з прогресивних мам і дозволила хлопчику проекспериментувати над зовнішністю і кардинально змінити колір волосся.

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