Атака по НАТО: Кулеба попередив про наслідки "замороження" фронту в Україні

Росія використає такий перепочинок для ще жорстокішої атаки, і не лише по Україні.

Якщо б зараз лінія фронту в Україні була "заморожена", Росія підготувала б жорстокішу атаку – не лише по Україні, а й по членах НАТО.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав у своїй статті для видання Foreign Affairs.

Кулеба попередив про наслідки "замороження" війни в Україні.

Також читайте Чи буде війна Росії з НАТО: що кажуть експерти і сам Альянс

"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", – зазначив міністр.

"Тим, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України всього два роки тому", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше німецькі аналітики дійшли висновку – якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шести років, щоб підготуватися до прямого конфлікту з НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Немає кордонів РФ, є лише горизонти!” Росія піде далі, якщо не зупинити її зараз

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.