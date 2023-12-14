Медики створили перші безгормональні чоловічі протизаплідні пігулки

Група британських чоловіків стала першими у світі, хто випробував нову чоловічу протизаплідну пігулку, яка не містить гормонів.

Про це пише Sky News.

На відміну від жіночих пігулок, чоловічий аналог YCT-529 не містить гормонів і запобігає виробленню сперми, блокуючи доступ до вітаміну А.

Є надія, що якщо випробування минуть успішно, щоденні пігулки зможуть прокласти шлях до справедливого розподілу відповідальності за контрацепцію між статями.

Попередні версії чоловічих протизаплідних засобів намагалися придушити тестостерон, щоб зупинити вироблення сперми, але це не було повністю ефективним та призводило до ускладнень.

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Дослідження, проведені майже 100 років тому, показали, що позбавлення мишей, щурів та мавп вітаміну А може призвести до безпліддя – факт, який надихнув на створення нової пігулки, яка не містить гормонів. Виробники стверджують, що новий метод може бути ефективнішим, ніж презервативи.

Доклінічні дослідження показали, що YCT-529 "на 99% ефективний і на 100% не має побічних ефектів", за словами експертів виробника YourChoice Therapeutics із Сан-Франциско.

Новий безгормональний препарат тестується на 16 британських чоловіках, до того ж початковий етап випробувань проводить компанія з розробки ліків Quotient Sciences, що базується в Ноттінгемі.

Чоловіки наразі обмежені використанням презервативів або вазектомією для запобігання небажаній вагітності, тоді як жінки можуть обирати між пігулками, спіраллю, протизаплідними ін'єкціями та жіночими презервативами чи діафрагмами.

За даними YourChoice Therapeutics, чоловіча пігулка, яку слід приймати щодня, забезпечує більший контрацептивний ефект ніж презервативи.

YCT-529 розробила Ґунда Георг, професорка Фармацевтичного коледжу Університету Міннесоти. Вона сказала: "Останнім нововведенням у галузі контрацепції були протизаплідні пігулки для жінок, і це сталося понад 60 років тому. Світ готовий до появи чоловічого протизаплідного засобу, і створення препарату, що не містить гормонів, - це просто правильний вчинок, враховуючи те, що ми знаємо про побічні ефекти, з якими жінки стикаються протягом десятиліть після приймання пігулок. Ми свідомо вирішили інгібувати сигнальний шлях вітаміну А в яєчках, тому що майже 100 років досліджень підтвердили цей шлях і показали, що безпліддя можна легко повернути назад".

Доклінічні дані показали, що препарат на 99% ефективний у запобіганні вагітності у мишей та зменшенні кількості сперматозоїдів у мавп після двох тижнів приймання, сказала Георг.

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Співзасновник та виконавчий директор YourChoice Therapeutics Акаш Бакші додав: "YCT-529 блокує білок, а не гормони, щоб запобігти виробленню сперми. Ми вважаємо, що це буде привабливіше для чоловіків, більшість із яких розглядають запобігання вагітності як загальну відповідальність, навіть попри сьогоднішні обмежені можливості контрацепції, які є постійними або лише помірно ефективними. Нестача можливостей підтверджує багатовікову думку про те, що запобігання вагітності – це "відповідальність жінки". Це не так, і ми прагнемо просувати першу безгормональну протизаплідну пігулку для чоловіків, яка буде ефективною, зручною та тимчасовою".

Нагадаємо, вчені попередили жінок про речовину, яка може зірвати вагітність. Науковці провели нове дослідження щодо вживання канабісу.

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