"Дать деньги Украине – это проще, чем переговоры о членстве" — Орбан

Премьер пообещал не блокировать выделение дополнительного финансирования для Украины. Однако не уточнил, касается ли это денег на оружие.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, прибыв на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, заявил, что деньги для помощи Украине (она включает как финансовую, так и вооруженную помощь – ред.) на краткосрочную перспективу уже в бюджете ЕС.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Если вы хотите дать больше денег и на более долгосрочную перспективу, мы должны это обеспечить вне этого бюджета. И мы это поддерживаем. Дать деньги Украине – это сделать проще. Венгрия никогда не связывала свои венгерские вопросы с любыми вопросами по Украине. Это не торговля", – заявил Виктор Орбан.

Ранее ТСН.ua уже писал, что на кону — более 50 млрд евро помощи для Украины (решения об одобрении этого пакета на 2024-2027 годы, который должен пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны, также должны принять на этом саммите ЕС — ред.) и военная помощь Украине из Европейского фонда мира на 20 млрд евро на следующие 4 года, которые Орбан угрожал заблокировать.

Относительно открытия с Украиной официальных переговоров о вступлении в блок, а это решение лидеры ЕС должны принять на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, свою позицию Виктор Орбан не изменил. Хотя накануне Еврокомиссия и лично президент ЕК Урсула фон дер Ляйен разблокировали для Венгрии 10 млрд евро европейских фондов, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране, свободой слова и коррупции.

Многие в ЕС критикуют Еврокомиссию и лично фон дер Ляйен за эту уступку Орбану, который продолжает говорить, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, настаивая на подписании сначала соглашения о стратегическом партнерстве, а к вопросу членства вернуться за 5-7 лет.

"Расширение – это не теоретический вопрос. Расширение – это юридический процесс, основанный на выполнении предварительных требований и условий. Мы установили 7 предварительных условий. И даже по оценке ЕК, 3 из 7 из них не выполнены (это неправда, потому что Украина не приняла только закон о лоббизме — ред.) По моей оценке, даже больше. Поэтому, нет никакой причины обсуждать членство Украины сейчас. Эти предварительные условия были установлены не Венгрией, а ЕК, — это 7 пунктов. Они известны. Ребята, если вы не выполняете предварительные требования, тогда нет никакого шанса начать переговоры", — подытожил Виктор Орбан.

Напомним, Орбан также предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

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