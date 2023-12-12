"Ми не на базарі": Люксембург дорікнув Угорщині щодо України в ЄС

Очільник МЗС нагадав Угорщині про її фінансовий стан під час шляху до членства у Євросоюзі.

Угорщина повинна памʼятати, в якому стані сама приєдналась до Євросоюзу, перш ніж стверджувати, що Україна надто бідна для вступу до ЄС.

Таку заяву зробив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Ксавʼє Бетель перед підготовчим до саміту ЄС засіданням міністрів 12 грудня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Якби, коли Угорщина йшла до членства, ми запитували, чи була Угорщина достатньо багатою, щоб стати членом Європейського Союзу, можливо, Угорщина сьогодні не була б членом", – зазначив Бетель.

Він наголосив, що кожен має знати свою історію.

Міністр дорікнув Угорщині за торги щодо України в ЄС.

"Це також про солідарність, щоб отримати потенційні переваги від партнерів, і про демократичні цінності. Ми не на базарі, щоб торгуватися. Ми не встановлюємо ціни", – заявив очільник люксембурзького МЗС.

За його словами, якщо Угорщина накладатиме вето на рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС, то повинна належним чином це обґрунтувати.

Нагадаємо, голови МЗС країн-членів ЄС вже другий день поспіль збираються на підготовчі засідання до саміту Євросоюзу, запланованого на 14-15 грудня. На ньому ЄС має ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про її членство. Однак Угорщина досі блокує на зустрічах у Брюсселі все, що пов’язане з Україною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перші переговори міністрів України і Угорщини

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