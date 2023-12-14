В Украину из российской оккупации вернули еще пятерых детей

У двух из них есть семья, поэтому их вернули вместе с родителями.

С российской оккупации на территорию, подконтрольную Украине, вернулись еще пятеро детей.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, на нашу территорию вернулись еще пятеро детей, двое из них имеют семью. Их удалось вывезти вместе с родителями.

"Еще трое – дети из категории тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас все они в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь. Спасибо всем, кто работает в этом сверхважном направлении. И возвращает домой наше будущее. В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области", — подчеркнул Александр Прокудин.

Напомним, что на временно оккупированной территории Украины вопреки нормам международного права россияне внедряют свои законы, в частности, по образованию и воспитанию.

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