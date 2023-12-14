Зеленский все же выступил на саммите ЕС: детали

Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 декабря выступил на встрече Евросовета (саммите ЕС) с помощью видео-связи.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Заметим, что ранее рассматривалась возможность личного визита Зеленского в Брюссель для выступления на саммите лидеров стран-членов Евросоюза, однако в ЕС не подтвердили возможность личного присутствия президента. Западные СМИ писали об опасениях среди евродипломатов, что появление Зеленского на встрече может вызвать противоречие с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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Добавим, что украинский президент не является участником Европрады и соответствующего саммита, ведь в этот орган входят только лидеры государств-членов ЕС. В то же время у президента Евросовета есть полномочия единолично, без единодушного согласия всех государств, приглашать на заседание гостей.

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Напомним, что на саммите Евросоюза 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также вопрос о помощи государству.

Заметим, утром 14 декабря противник этих переговоров Орбан утверждал, что быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

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