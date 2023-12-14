Зеленський таки виступив на саміті ЄС: деталі

Президент України Володимир Зеленський вранці 14 грудня виступив на зустрічі Євроради (саміті ЄС) за допомогою відеозв'язку

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Зауважимо, раніше розглядалася можливість особистого візиту Зеленського до Брюсселя для виступу на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу, однак у ЄС не підтвердили можливість особистої присутності президента. Західні ЗМІ писали про побоювання серед євродипломатів, що поява Зеленського на зустрічі може виклакати протиріччя з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

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Додамо, що український президент не є учасником Європради і відповідного саміту, адже до цього органу входять тільки лідери держав-членів ЄС. Водночас у президента Євроради є повноваження одноосібно, без одностайної згоди усіх держав, запрошувати на засідання гостей.

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Нагадаємо, що на саміті Євросоюзу 14-15 грудня розглядатиметься питання про початок переговорів щодо вступ України до ЄС, а також питання про допомогу державі.

Зауважимо, вранці 14 грудня противник цих переговорів Орбан стверджував, що швидкий вступ України до ЄС матиме "руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС і європейської безпеки".

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