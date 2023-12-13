Переговори про вступ України до ЄС: які є "підводні камені"

"Підводних каменів" у переговорах про вступ України до ЄС дуже багато. Щодня виникають нові питання, домовленості, застереження.

Про це в ефірі телемарафону сказала віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Дуже потужна підтримка

Як відзначає Стефанішина, для нас дуже важливо, наприклад, що сьогодні передувала голосуванню в Європарламенті резолюції доповідь Європейської комісії про прогрес реформ по всіх країнах розширення. Президентка Єврокомісії зазначила, що ми протягом останнього місяця доклали зусиль також по реалізації додаткових кроків, визначених органом, і підтвердила позитивну оцінку рішення про ухвалення закону про національні меншини.

"Це дуже потужна підтримка. Сьогодні я продовжую працювати в Брюсселі з державами-членами, розуміючи, що достатньо багато різних дискусій, пропозицій готується на рішення Євроради", – зауважила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, у Верховній Раді 13 грудня зареєстрували урядовий законопроєкт "Про доброчесне лобіювання", спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

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