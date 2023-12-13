Вступ України до ЄС: в Єврораді все ще працюють над планом "А", попри категоричну позицію Угорщини

За словами Мішеля, процес розширення ЄС є складним і це "дорога з кількома сходинками".

У Брюсселі цілодобово працюють над підготовкою саміту ЄС 14-15 грудня. Президент Євроради Шарль Мішель висловив сподівання, що Угорщину вдасться переконати підтримати українські рішення.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю Мішеля "Радіо Свобода".

За його словами, важливо зробити додатковий крок у напрямку розширення ЄС і також взяти до уваги суттєві реформи, запроваджені Україною та деякими іншими країнами-кандидатами.

Якщо переговори про вступ не відкриють

Посадовець зауважив, що все ще працює над планом "А", попри категоричну позицію Угорщини.

"Не хочу говорити про можливий провал цього саміту, оскільки хочу зробити все, щоби він завершився успіхом. Я не недооцінюю виклики та труднощі, і їх усі бачать, бо це публічні, демократичні дебати. Кожен бачить, про що йдеться і які позиції висловлюють різні країни. Думаю, має бути можливість зробити додатковий крок. І я працюю над планом А, а не над іншими планами", – сказав Мішель.

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Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт Євросоюзу, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.

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Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава на засіданні Ради міністрів "запобігла" ухваленню рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

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