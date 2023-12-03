Лукашенко поїхав до Китаю: про що соратник Путіна говоритиме із Сі Цзіньпіном

Переговори білоруського та китайського лідерів заплановано на понеділок, 4 грудня.

У неділю, 3 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подався до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном пройдуть у понеділок, 4 грудня.

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“На порядку денному — питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва. Також у програмі візиту — низка заходів соціально-гуманітарного спрямування”, — йдеться у повідомленні.

Різниця в часі між Пекіном та Мінськом – п'ять годин. Тобто понеділок там розпочнеться 3 грудня о 19.00 за Мінським часом.

Про що говорили раніше

Нагадаємо, раніше Лукашенко відвідував Китай у березні цього року. Як головні досягнення тоді пресслужба білоруського диктатора відзначила “чотиригодинні продуктивні переговори” з Сі Цзіньпіном. Повідомлялося про підписані домовленості, які “оцінюються загалом у 3,56 млрд доларів”.

Лукашенко та Сі обговорювали також війну Росії з Україною.

Тоді ж візит Лукашенка до Китаю прокоментували до США.

За словами прес-секретаря американського Держдепартаменту Неда Прайса , “той факт, що КНР взаємодіє з Лукашенком, який, по суті, поступився своїм суверенітетом Росії, є лише ще одним елементом поглибленої взаємодії КНР з Росією, з усіма тими, хто бере участь і підтримує жорстоку війну Росії проти України”.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко висловився про війну та закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

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