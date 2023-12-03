Лукашенко поехал в Китай: о чем соратник Путина будет говорить с Си Цзиньпином

Переговоры белорусского и китайского лидеров намечены на понедельник, 4 декабря.

В воскресенье, 3 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Переговоры с главой КНР Си Цзиньпином пройдут в понедельник, 4 декабря.

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“В повестке дня – вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита — ряд мер социально-гуманитарного толка", — говорится в сообщении.

Разница во времени между Пекином и Минском – пять часов. То есть, понедельник там начнется 3 декабря в 19.00 по Минскому времени.

О чем говорили раньше

Напомним, ранее Лукашенко посещал Китай в марте этого года. Как главные достижения тогда пресс-служба белорусского диктатора отметила четырехчасовые продуктивные переговоры с Си Цзиньпином. Сообщалось о подписанных договоренностях, которые "оцениваются в общей сложности в 3,56 млрд долларов".

Лукашенко и Си также обсуждали войну России с Украиной.

Тогда же визит Лукашенко в Китай прокомментировали в США.

По словам пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса, “тот факт, что КНР взаимодействует с Лукашенко, который, по сути, уступил свой суверенитет России, является лишь еще одним элементом углубленного взаимодействия КНР с Россией, со всеми участвующими и поддерживающими. жестокую войну России против Украины”.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси и соратник диктатора Владимира Путина Александр Лукашенко высказался о войне и призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

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