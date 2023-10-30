Лукашенко зробив чергову заяву про війну і звернувсь до РФ та України

Самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко висловився про війну та закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Про це пише БелТА.



"Проблем вистачає. І з боку Росії, і з боку України, там зараз серйозна ситуація, патова. Ніхто нічого не може зробити. Стоять лоб у лоб на смерть, окопавшись. Гинуть люди, перемелюються", - заявив він.

За словами Лукашенка, Україні та Росії нібито треба почати переговори без попередніх умов.

"Розумних людей чимало в Україні. Треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Не треба попередніх умов. Головне – команду дали і стоп... Зупинилися та ведемо переговори. Переговори про що? Про землю та про мир. Українці, припустимо, ставитимуть запитання про східну Україну, Донбас, Крим. Але за столом переговорів ніхто не воює, люди не гинуть", - заявив самопроголошений президент.

Нагадаємо, Лукашенко знайшов несподіваного винуватця війни в Україні та дорікнув США.

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