У Білорусі заявили, що "мають усі підстави пробити коридор" через Литву "силою зброї"

Однак, як зазначив представник Радбезу, Білорусь, найімовірніше, не ризикне цього зробити.

У Білорусі звинуватила Литву у "економічній агресії" та заявили, що "мають усі підстави пробити коридор" для транзиту силою.

Про це заявив Перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко, пише незалежне білоруське видання "Зеркало".

Журналісти наводять статтю, про якій йдеться про виступ силовика, під час якого його особливо обурило те, що Литва "блокувала транзит з боку Білорусі" (в лютому 2022 року).

"Литва фактично заборонила нам переміщувати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок стосується економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї" - вважає представник Радбезу.

Однак за нинішніх умов "пробивати коридор" Білорусь, мабуть, не ризикне, зазначив він. Причиною назвав "безпрецедентний тиск із боку Заходу".

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про третю світову війну

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