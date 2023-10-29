Україна припинить транзит російського газу

"Нафтогаз" не збирається подовжувати транзит російського газу, але може піти на поступки європейцям.

У НАК "Нафтогаз України" не планують подовжувати транзитний контракт із Росією після закінчення його терміну дії наприкінці 2024 року.

Про це повідомив очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що РФ не виконує умов контракту.

"Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (перебуває фактично в окупованій зоні), тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит – ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань", – сказав Чернишов.

Однак Україна подовжує транзит виключно для підтримки європейських колег.

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", – пояснив Чернишов.

Нагадаємо:

Угоду про транзит російського газу до Європи було підписано Україною і "Газпромом" наприкінці 2019 року. Вона діє до 31 грудня 2024 року за формулою "качай або плати". "Газпром" зобов’язаний оплатити прокачування через ГТС України не менше ніж 40 млрд кубометрів у 2021−2024 роках — незалежно від фактично поставлених обсягів газу.

Оператор ГТС України припинив транзит російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" Луганської області через напад РФ.

"Газпром" на початку 2022 року скоротив транзит газу через Україну, монополіст сподівався, що газопровід "Північний потік-2" запустять.

Читайте також: