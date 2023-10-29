Украина прекратит транзит российского газа

"Нафтогаз" не собирается продлевать транзит российского газа, но может пойти на уступки европейцам.

В НАК "Нафтогаз Украины" не планируют продлевать транзитный контракт с Россией по истечении его срока действия в конце 2024 года.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев интервью Радио Свобода.

Он отметил, что Украина готова уже отказаться от транзита газа, особенно потому, что РФ не выполняет условия контракта.

"Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка" (находится фактически в оккупированной зоне), поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит – ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", – сказал Чернышев.

Однако Украина продлевает транзит исключительно для поддержки европейских коллег.

"Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторых стран Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", – пояснил Чернышев.

Напомним:

Соглашение о транзите российского газа в Европу было подписано Украиной и "Газпромом" в конце 2019 года. Она действует до 31 декабря 2024 года по формуле "качай или платы". "Газпром" обязан оплатить прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах — независимо от фактически поставленных объемов газа.

Оператор ГТС Украины прекратил транзит российского газа из-за газоизмерительной станции "Сохрановка" Луганской области из-за нападения РФ.

"Газпром" в начале 2022 года сократил транзит газа через Украину, монополист надеялся, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен.

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