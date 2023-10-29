Кандидат в президенты США заявил, что Израиль должен отрубить головы лидерам ХАМАС (видео)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами говорит, что Израиль "должен отрубить головы сотни лидеров ХАМАС, насадить их на трости и выставить на границе Израиля и Газы".

Его слова прозвучали в эфире телеканала C-Span.

По его словам, этим должно заниматься именно Израиль, а не Соединенные Штаты Америки.

"Я бы хотел, чтобы ЦАХАЛ насадил на палки головы сотни лидеров ХАМАС и выстроил их на границе Израиля и Газы в знак того, что 7 октября 2023 года больше никогда не повторится. И использовал бы все ресурсы, чтобы выстроить границу, защищающую будущее", – сказал он.

Он спрогнозировал, что это то, что Джордж Вашингтон сказал бы сделать Соединенным Штатам.

Кандидат в президенты США призвал отрубить главы лидеров ХАМАС

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