"Израиль пересек красную черту": президент Ирана пригрозил стране

Президент Ирана пригрозил Израилю и заявил о "красной черте".

Президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красную черту, которая может заставить всех принять меры".

Об этом пишет BBC News.

"Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США посылали сигналы «Оси сопротивления», но получили четкий ответ на поле боя", – написал он в соцсети X.

В "Ось сопротивления" входят силы, поддерживаемые Ираном на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.

Власти США предупреждают Иран о необходимости не вмешиваться в войну, стремясь предотвратить более масштабный региональный конфликт.

Раиси ранее заявлял, что Иран не намерен следовать предостережениям США.

Напомним, Эрдоган призвал турков на митинг в поддержку ХАМАС.

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