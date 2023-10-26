В Украине стремительно растут цены на популярный овощ для салатов

Производители могут повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.

В Украине дорожают тепличные огурцы. Так, цены на овощ на этой неделе выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Подорожание тепличных огурцов связано с их дефицитом, ведь предложение этого овоща в местных комбинатах очень ограничено. В то же время спрос на огурцы из теплиц остается достаточно высоким.

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Так, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 63-75 грн/кг. Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Позитивный ценовой тренд аналитики рынка связывают с высоким спросом в данном сегменте. При этом из-за прохладной погоды, которая сохраняется на большей части территории страны, выборки огурца в местных стационарных комбинатах остаются малообъемными. Это позволяет производителям повышать отпускные цены на данную продукцию практически ежедневно", – объяснили аналитики.

В то же время они отметили, что даже после очередного подорожания на сегодняшний день тепличные огурцы стоят в среднем на 10% дешевле, чем в конце октября прошлого года.

Не исключено, что тепличные комбинаты в и дальше будут пытаться повышать цены на свою продукцию при сохранении текущих темпов сбыта.

Напомним, ранее аналитики сообщили, что в Украине начали расти цены на тепличные томаты.

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