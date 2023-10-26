В Україні стрімко ростуть ціни на популярний овоч для салатів

Виробники мають можливість підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.
В Україні дорожчають тепличні огірки. Так, ціни на овоч цього тижня зросли на 10% у порівнянні з минулим.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Здорожчання тепличних огірків пов’язане з їхнім дефіцитом, адже пропозиція цього овоча у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит на огірки з теполиць залишається досить високим.
Так, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг. Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
"Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов'язують із високим попитом у даному сегменті. При цьому через прохолодну погоду, яка зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка у місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб'ємними. Це дозволяє виробникам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію практично щодня", – пояснили аналітики.
Водночас вони зазначили, що навіть після чергового подорожчання на сьогодні тепличні огірки коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня торік.
Не виключено, що тепличні комбінати надалі намагатимуться підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.
Нагадаємо, раніше аналітики повідомили, що в Україні почали зростати ціни на тепличні томати.
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