В Україні стрімко ростуть ціни на популярний овоч для салатів

В Україні дорожчають тепличні огірки. Так, ціни на овоч цього тижня зросли на 10% у порівнянні з минулим.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Здорожчання тепличних огірків пов’язане з їхнім дефіцитом, адже пропозиція цього овоча у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит на огірки з теполиць залишається досить високим.

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Так, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг. Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов'язують із високим попитом у даному сегменті. При цьому через прохолодну погоду, яка зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка у місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб'ємними. Це дозволяє виробникам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію практично щодня", – пояснили аналітики.

Водночас вони зазначили, що навіть після чергового подорожчання на сьогодні тепличні огірки коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня торік.

Не виключено, що тепличні комбінати надалі намагатимуться підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомили, що в Україні почали зростати ціни на тепличні томати.

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