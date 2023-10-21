В Україні здорожчав популярний овоч

На ринку зменшилася пропозиція на томати.

В Україні почали підвищуватися ціни на тепличні томати. Овочі вже коштують в середньому на 10% дорожче, ніж торік в аналогічний період.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі тепличні томати на ринках і в магазинах коштують 47-60 гривень за кілограм. Ціни зросли, кажуть продавці, через обмежену пропозиція томатів на ринку. Більшість дрібних виробників практично завершили реалізацію, а збирання в стаціонарних тепличних комбінатах також залишаються малооб’ємними.

Вибірки томатів у стаціонарних тепличних комбінатах зменшилися через похолодання в більшості регіонів країни. Крім того, у продаж практично не надходить дешевший томат із літніх теплиць.

Втім, це здорожчання - не кінець, бо багато виробників заявляють про свій намір уже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті, бо попит на томати залишається доволі високим.

Нагадаємо, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко заявляв, що у жовтні почне дорожчати хліб. Очікується підвищення на 5-105 на весь хлібний асортимент.

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