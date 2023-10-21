В УЗ попередили про зміни для українців, що подорожують до Європи

Угорські залізничники попередили про спрощення пересадок для доїзду до Відня безпересадковими вагонами Київ.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що зміни будуть чинні від 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня (від 26.10 по 17.11 для вагону №430 Відень - Чоп) та від 26 жовтня до 16 листопада відправленням з Києва №430 Чоп - Відень).

Пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця оновила порядок доїзду.

У напрямку до Відня:

після прибуття на станцію Сольнок о 06:52 ранку вам необхідно пересісти на спеціально виділений автобус, який відправиться о 07:05 та довезе усіх пасажирів до станції Татабанія;

на станцію Татабанія ви прибудете о 09:30 під відправлення поїзда 140 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

"Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Чоп - Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп - Захонь та Захонь - Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище", - йдеться у повідомленні.

У напрямку з Відня:

на станції Відень сідайте на поїзд 149 (відправлення 16:42), з яким й повинні були їхати безпересадкові вагони до Києва та прямуйте до станції Татабанія (яка через колійні роботи буде кінцевою), прибуття о 18:29;

після прибуття на станцію Татабанія пересідайте на спеціально виділений для пасажирів автобус до станції Сольнок, який відправиться о 18:40 та прибуде на ст. Сольнок о 20:50, де ви зможете здійснити пересадку на поїзд Будапешт - Захонь із безпересадковими вагонами до Києва. Відправлення поїзда о 21:04, але у випадку запізнень поїзд чекатиме на автобус.

Додамо, що проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків з Відня.

"Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень - Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт - Захонь та від Захонь - Чоп скористатися іншими сидячими вагонами", - зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" обмежить рух кількох міжнародних рейсів.

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