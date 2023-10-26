НБУ знизив облікову ставку: на що це вплине

Національний банк зменшив облікову ставку від 20% до 16%, але залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками.

Національний банк України (НБУ) вирішив зменшити облікову ставку від 20% до 16%. Зміни набудуть чинності від 27 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Водночас регулятор не змінює процентні ставки за своїми операціями з банками.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення від 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. Таким чином НБУ модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", — йдеться у повідомленні.

Ставки за операціями з банками залишаються без змін:

за тримісячними депозитними сертифікатами ставка відповідатиме "обліковій ставці + 4 відсоткові пункти" (20%)

за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 відсоткові пункти" (22%)

Також регулятор покращив свій прогноз зростання ВВП України 2023 року - від 2,9% до 4,9%.

Наступного року, як вважають у НБУ, ВВП зросте на 3,6%, хоча безпекові ризики збережуться. Економічне зростання відбуватиметься завдяки подальшій розбудові альтернативних шляхів постачань та збереженні м’якої фіскальної політики.

До того ж Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік. Так, за прогнозом, рівень знизиться від 10,6% до 5,8%. Причина: вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

2024 року показники інфляції залишатимуться на однознаковому рівні, хоча рівень зросте до 9,8%.

Нагадаємо, 2 червня 2022 року НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції майже до 17% та тенденцію на перетік гривневих активів у валюту.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні.

У грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

Облікова ставка – це орієнтир вартості грошей в економіці. Чим вища облікова ставка, тим дорожче коштує валюта і навпаки. У випадку, коли важливо приборкати інфляцію, як зараз, облікову ставку підвищують. Коли облікова ставка підвищується, зростають ставки й за депозитами і кредитами. Відповідно, стає вигідніше заощаджувати в гривні. Це знижує тиск на ціни.

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