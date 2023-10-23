Курс валют: Нацбанк начал девальвацию гривны, ждать ли ее падения и когда

Чего ждать от курса валют в Украине с 23 по 29 октября читайте в аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Национальный банк Украины постепенно девальвирует гривну: официальный ее курс к доллару за пять дней, с 16 по 22 октября, снизился на 24 коп., до 36,61 грн/доллар. То есть НБУ незаметно сменил тренд с нисходящего на восходящий, до этого регулятор две недели подряд укреплял гривну и, соответственно, удешевлял доллар и евро. Наличный рынок на смену тренду пока не отреагировал, там курс практически стабилен. Однако он намного выше официального и превышает 38 грн/доллар.

Какая сейчас ситуация на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе (23-29 октября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

Эксперты отмечают три момента: снижение продаж Нацбанком валюты на межбанковском рынке, что и привело к плавному ее удорожанию, стабильный курс продажи долларов и евро на "белом" рынке, это банки и пункты обмена валют и неуверенную ситуацию на "черном" рынке, где зарабатывают на перепадах курса финансовые спекулянты.

"Нацбанк значительно снизил продажи валюты на межбанке, если три недели назад было продано почти миллиард долларов, две недели назад около 500 млн., то на прошлой неделе – около 300 млн, – отметил Александр Охрименко. – И спрос был практически удовлетворен. Похоже, регулятору удалось уловить тот момент, когда уже можно снизить объемы продаж валюты, и это не приведет к обвалу гривны, а лишь к ее плавной девальвации”.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" колебания среднего курса продажи доллара не превышали в продаже 10 коп., от 38,12 до 38,20 грн/доллар, к концу недели курс установился 38,15. В покупке осталось 37,50 грн/доллар, как неделю назад. Спред, то есть разница между курсами купли и продажи, уменьшился на 5 коп., это указывало на преимущество предложения наличной валюты спросу на нее.

Наличный евро подешевел за неделю в продаже на 15 коп. от 40,75 до 40,60 грн/евро. Курс покупки остался на уровне 40 грн/евро. Соотношение между евро и долларом не изменилось – 1,05 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, можно отметить падение курса покупки: если 16 октября за доллар давали 38,05 грн, то 22 октября всего 37,50 грн (-55 коп.). Курс продаж здесь также снизился, но не так значительно: с 38,14 до 38,07 грн/доллар (-7 коп.).

По оценке Александра Охрименко, нелегальный рынок почти остановился, он переполнен валютой, а каким будет спрос на нее ближе к концу октября, пока неясно.

Нацбанк на понедельник, 23 октября, установил официальный курс 36,54 грн/доллар (+21 коп. в неделю), курс евро на 23 октября составил 38,28 грн/евро (+42 коп. в неделю).

Чего ожидать от курса валют на этой неделе

Александр Охрименко говорит, что Нацбанк сейчас следует классической экономической теории, согласно которой колебания курса национальной валюты в течение года не должны превышать 5%, то есть по 2,5% в плюс или минус. В абсолютных цифрах для гривны это не более 90 коп.

"Нацбанку это удается без значительных усилий, потому что значительных покупателей на валютном рынке маловато. Импортеры приобрели необходимое им количество валюты для завоза товаров из-за рубежа, такой крупный покупатель валюты, как "Нафтогаз", в этом году не закупил до отопительного сезона ни одного кубометра импортного газа и т. д. Именно этой совокупностью факторов, по моему мнению, можно объяснить то, что гривна почти не девальвирует", – спрогнозировал Охрименко.

Андрей Шевчишин упомянул еще один фактор, способствующий стабильности гривни – ожидаемое снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процента, под который НБУ предоставляет гривневые ссуды коммерческим банкам.

"Рынок замер, есть большая вероятность, что уже 26 октября на заседании правления НБУ учетная ставка будет уменьшена с 20% годовых до 18%, а то и ниже, это может подтолкнуть курс доллара вверх, поэтому дождемся решения регулятора, – говорит Андрей Шевчишин. – На наличном рынке на этой неделе не ожидаю ни удешевления доллара в продаже, ни удорожания в покупке: кому из физлиц очень нужно, тот купит или продаст по тому курсу, который выставил банк".

А вот Олег Пендзин категоричен: по его мнению, Нацбанку следовало бы активнее ослаблять гривну, чтобы к концу года увеличить поступления в госбюджет. Ведь многие налоги (пошлина, акцизы) у нас взимаются в валюте, затем конвертируются в гривны и идут на разные виды выплат внутри страны. Поэтому чем дороже доллар, тем больше его можно получить гривен. Эксперт напомнил: в бюджете на 2023 год заложен среднегодовой курс доллара 42,2 грн, а на конец года – 45,8 грн/доллар.

"Не вижу сейчас достаточной согласованности между политикой Нацбанка и Минфина, – констатировал Олег Пендзин. – Регулятор демонстрирует независимую политику, главный итог которой – низкая инфляция. Возможно, есть определенные договоренности с Международным валютным фондом, о которых широкой общественности пока не известно. Поэтому нынешняя ситуация на рынке сохранится еще неделю, а то и дальше".

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов несколько изменились.

Олег Пендзин по-прежнему верит в стабильную и крепкую гривну, курс которой, по его мнению, не будет значительно снижаться в ближайшие три-четыре месяца.

"Наличную гривну сейчас лучше держать на краткосрочных трехмесячных депозитах, это выгоднее для получения быстрой прибыли, чем покупка в это время валюты, – говорит Олег Пендзин. – Но если у вас есть сбережения в валюте, продавать их, чтобы открыть или пополнить гривневый депозит, не стоит. Курс покупки наличной валюты у физлиц сейчас низкий, и это не позволит получить прибыль от конвертации валюты в гривне с последующим ее размещением в банке".

С этим теперь частично согласен и Александр Охрименко, еще неделю назад предпочитавший инвестировать только в валюту. По его мнению, нынешние действия Нацбанка направлены на поддержание стабильности гривны и отказ от значительной девальвации (до 39,5-40 грн/доллар). Это позволит в ближайшие 100 дней гарантированно получить прибыль от гривневых депозитов.

"Проценты выше в небольших банках, — отметил Охрименко. — И хотя они "в народе" традиционно считаются менее надежными, чем крупные системные банки, три месяца — очень короткий срок, поэтому банк обанкротится минимальный".

Однако для тех, кто для "играющих вдолгу", то есть планирует тратить сбережения не ранее чем через год, покупка валюты целесообразна по-прежнему, считает эксперт.

Андрей Шевчишин не советует гоняться за скорыми заработками на гривневых депозитах, а вкладывать в валюту, пока доллар не дорожает.

"Есть известное правило: когда курс доллара низкий – надо покупать и, наоборот, не нужно продавать без крайней необходимости, — напомнил Андрей Шевчишин. – Девальвационные настроения в Украине остаются значительными, а риск появления "черного лебедя", то есть непредсказуемого события, которое может стремительно сменить ситуацию на противоположную, всегда присутствует".

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