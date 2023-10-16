Курс валют в Украине: доллар дешевеет, но что находится "под ковром" – эксперты рассказали

Что сейчас происходит на рынке валют и чего ждать дальше – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Курс доллара в Украине стабилен, наличной валюты в банках и обменных пунктах достаточно, физических лиц, желающих ее приобрести, немного. По мнению финансистов, гораздо интереснее то, что находится "под ковром" и его не видно — это внутреннее напряжение, которое переживают как безналичный, так и наличный рынок. Ведь Нацбанк две недели подряд укрепляет гривну и, соответственно, удешевляет доллар и евро.

Что сейчас творится на рынке, чего ожидать дальше, а также стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе с 16 по 22 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По мнению наших экспертов, главной причиной того, что гривна не девальвирует, как ожидалось после отказа НБУ от фиксированного курса, является то, что регулятор вторую неделю удовлетворяет спрос как на безналичную, так и на наличную валюту на межбанковском рынке. В то же время, они отмечают, что постоянно так продолжаться не сможет.

"Нацбанк "держит удар", а финансовые спекулянты ищут гривны, чтобы купить как можно больше валюты, пока она дешевая, – считает Андрей Шевчишин. – Если бы не действия регулятора, курс доллара на волне искусственной паники уже мог быть больше 39 грн".

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" это банки и пункты обмена валют (ПОВ), средний курс продажи доллара оставался стабильным в продаже с начала до конца недели и составил 38,20 грн/ доллар. А вот курс покупки плавно уменьшался всю неделю – с 37,70 до 37,50 грн/доллар по состоянию на воскресенье, 15 октября. Спред, то есть разница между курсами купли и продажи, расширился с 50 до 70 коп., это указывало на то, что валюты в банках и ПОВ достаточно и спрос на нее со стороны покупателей невелик.

Курс наличного евро в течение недели колебался в пределах 10 коп., от 40,7 до 40,8 грн/евро в продаже и от 40 до 40,1 в покупке. На выходных курс составил соответственно 40,7 и 40 грн/евро. Соотношение между евро и долларом уменьшилось с 1,06 до 1,05 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация была более динамичной. За неделю средний курс продаж снизился с 38,44 до 38,05 грн/доллар (-39 коп.). Курс покупки заметно колебался от 37,63 до 37,93 грн/доллар. На воскресенье, 15 октября, спрэд расширился с 10 коп. до 30 коп., это означало, что спрос на валюту у менял тоже уменьшился.

Нацбанк продолжил укрепление гривны. В понедельник, 16 октября, регулятор установил официальный курс 36,37 грн/доллар (-21 коп. за неделю), курс евро на 16 октября составил 38,28 грн/евро (-37 коп. за неделю).

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты указывают, что ситуация с курсом в первую очередь будет зависеть от действий Нацбанка: если НБУ и дальше будет тратить золотовалютные резервы в поддержку гривны, нас ожидает еще неделя стабильности. Если продажа валюты регулятором на межбанковском рынке будет меньше спроса, возможно подорожание как доллара, так и евро сначала на безналичном, а затем и на наличном рынке.

"Сейчас рынок спокоен, ситуация стабильна, однако очевидно, что это искусственная стабильность, ее можно сравнить с действием жаропонижающих лекарств, которые не дают температуре больного расти, — говорит Александр Охрименко. — Как только прекратить давать "больному таблетки", температура тут же снова пойдет вверх. Поэтому перед руководством НБУ стоит непростая задача: уловить тот момент, когда уже можно уменьшить объемы продаж валюты, и это не приведет к обвалу гривны, а только к ее плавной девальвации. Считаю, что еще неделя на рынке ничего не изменится".

Олег Пендзин уверен, что от заявления руководства Нацбанка об уходе от фиксированного курса гривны мало что изменилось.

"То, что регулятор поменял название стратегии, не означает, что стала другой сама стратегия, по сути, все осталось по-прежнему, – анализирует эксперт. – На этой неделе не жду никаких неожиданностей, Нацбанк будет продолжать продажи валюты на межбанке в соответствии с Это означает, что на наличном рынке тоже не должно быть колебаний курса, или они окажутся незначительными в пределах 10 коп.".

Наконец-то Андрей Шевчишин констатировал, что продажа Нацбанком на межбанковском рынке более миллиарда долларов из резерва дала результат: покупателей валюты заметно уменьшилось.

"Эта ситуация на межбанке сохранится и на предстоящей неделе. Однако интересно, что она не очень коррелирует с политикой банков на наличном рынке: они приобрели по дешевке значительное количество наличных, и не спешат ее продавать по курсу ниже 38,20-38,40 грн/доллар. А спред, напротив, увеличивается, есть предложения покупки даже по 36,60 грн/доллар. Поэтому не исключаю, что наличный доллар еще подорожает на 10-20 коп., до 38,50-38,60 грн/доллар", – анализирует Андрей Шевчишин.

Также эксперт напомнил: продолжаются консультации между МВФ и НБУ по использованию финансовой помощи Запада. Нельзя исключать, что нам посоветуют в ближайшем будущем повысить курс продажи валюты на межбанке при одновременном удовлетворении спроса на нее. То есть, девальвационные настроения остаются.

Продавать или покупать валюту

Продавать сейчас валюту без крайней необходимости не рекомендует ни один из экспертов.

А вот относительно ее покупки мнения экспертов разные.

Олег Пендзин по-прежнему считает более выгодными еще три месяца, до середины января, краткосрочные гривневые депозиты, чем покупка в это время валюты.

"Если у вас уже есть валюта, пусть будет. А вот гривне лучше положить на 1-3 месячный депозит. На таких депозитах можно гарантированно зарабатывать до конца нынешнего года и даже на пару недель дольше. Потому что в это время не стоит ждать девальвации гривны выше 39 грн/доллар в покупке, даже если Нацбанк начнет через неделю-две постепенно ослаблять ее курс", – уверен Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко предлагают уже сейчас вкладывать свободные средства в валюту, пока доллар дешевеет. Специалисты считают, что для тех, кто "играет вдолгу", то есть планирует тратить сбережения не ранее чем через год, покупка валюты целесообразна по-прежнему. Их аргументы до сих пор не определены, какой будет в 2024 году финансовая помощь Украине со стороны мероприятия. Если он окажется недостаточным, это автоматически приведет к заметной девальвации гривны.

Охрименко советует приобрести не только доллары, но и евро в соотношении 50 на 50 или 60 на 40 в пользу доллара, чтобы диверсифицировать риски.

Шевчишин предлагает покупать значительные суммы валюты, от 1000 долларов или евро, безналично через карточный счет, потому что это дешевле примерно на 70 коп. на каждом долларе (в среднем 37,50 грн/доллар – Авт.). Однако стоит помнить: эту выгоду почти "съест" немедленная конвертация валюты в наличные деньги за счет 1-1,5% комиссии, это плюс 37-55 коп. на каждом долларе. Небольшие суммы, от 100 до 300 долларов, выгоднее купить в кассе банка или обменного пункта, где курс может быть ниже среднего по рынку.

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