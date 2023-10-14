Курс доллара 2024-го: что прогнозирует эксперт

Курс доллара в 2024 году будет на уровне 41,4 грн – как это было заложено в государственном бюджете. Впрочем, это при условии, что у Украины не будет проблем с макрофинансовой помощью.

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает ZN.ua.

"Если макрофинансовая помощь будет поступать в полном объеме, то будет тот курс, который заложен в государственный бюджет на уровне 41,4 грн. Я думаю, может, немного меньше реальный будет. Впрочем, если у Украины начнутся серьезные политические проблемы с макрофинансированием, то единый способ обеспечить социальные платежи будет возвращение в эмиссию", – говорит Пендзин.

По словам эксперта, если будет эмиссия, то "курс покатится".

"По моему мнению, наибольший риск будущего года и самые большие проблемы, связанные с курсом доллара, могут возникнуть именно в этой области. У меня такое видение", — подчеркнул Пендзин.

Как сообщалось, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют от 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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