Курс долара 2024-го: що прогнозує експерт

Курс долара, який закладений у бюджет на 2024-й, - 41,4 грн.

Курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн - як це було закладено у державному бюджеті. Втім, це за умови, що в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою.

Про це розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє ZN.ua.

"Якщо макрофінансова допомога надходитиме у повному обсязі, то буде той курс, що закладений у державний бюджет на рівні 41,4 грн. Я думаю, може, трошки менший реальний буде. Утім, якщо в України розпочнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі буде повернення до емісії", - каже Пендзин.

За словами експерта, якщо буде емісія, то "курс покотиться".

"Як на мене, найбільший ризик майбутнього року і найбільші проблеми, пов’язані з курсом долара, можуть виникнути саме в цій царині. У мене таке бачення", - наголосив Пендзин.

Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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