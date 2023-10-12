Що буде з економікою України до кінця 2023 року: МВФ оновив прогноз

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оприлюднили новий прогноз щодо стану української економіки.

Експерти вважають, що показники зростання економіки нашої країни до кінця 2023 року покращаться на 2%, йдеться в жовтневому "Огляді світової економіки" (WEO).

2024 року, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, тобто стабільність у національній економіці в умовах триваючої повномасштабної війни збережеться.

Очікується також, що індекс споживчих цін в Україні за підсумками року опиниться на позначці в 17,7%, тоді як минулого року показник становив 20,2%. А у 2024 році рівень знизиться одразу до 13%.

Що стосується світової економіки, то в організації вважають, що 2023 року її зростання збережеться на рівні 3%, а ось 2024 року знизиться на 0,1 процентний пункт — до 2,9%.

Також у Міжнародному валютному фонді прогнозують, що цього року:

рівень глобальної інфляції у 2023 році становитиме 6,9% (5,8% 2024 року);

рівень світової торгівлі — 0,9% (3,5% 2024 року);

середня ціна на нафту коливатиметься в районі 80 доларів за барель (а 2024 року середня ціна становитиме 79,9 доларів).

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.