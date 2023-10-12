Що буде з економікою України до кінця 2023 року: МВФ оновив прогноз

Згідно з прогнозами, економіка зростатиме.
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оприлюднили новий прогноз щодо стану української економіки.
Експерти вважають, що показники зростання економіки нашої країни до кінця 2023 року покращаться на 2%, йдеться в жовтневому "Огляді світової економіки" (WEO).
2024 року, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, тобто стабільність у національній економіці в умовах триваючої повномасштабної війни збережеться.
Очікується також, що індекс споживчих цін в Україні за підсумками року опиниться на позначці в 17,7%, тоді як минулого року показник становив 20,2%. А у 2024 році рівень знизиться одразу до 13%.
Що стосується світової економіки, то в організації вважають, що 2023 року її зростання збережеться на рівні 3%, а ось 2024 року знизиться на 0,1 процентний пункт — до 2,9%.
Також у Міжнародному валютному фонді прогнозують, що цього року:
- рівень глобальної інфляції у 2023 році становитиме 6,9% (5,8% 2024 року);
- рівень світової торгівлі — 0,9% (3,5% 2024 року);
- середня ціна на нафту коливатиметься в районі 80 доларів за барель (а 2024 року середня ціна становитиме 79,9 доларів).
Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.
Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом.
Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.
Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.
-
Читайте також:
- ВВП, інфляція та реальні зарплати: МВФ дав прогноз щодо економіки України до 2027 року
- Україна отримала від Японії додатково $500 млн кредитних коштів: куди спрямують гроші
- Падіння ВВП України на 45% і зростання бідності: прогноз Світового банку
- Скільки мільярдів фінансової допомоги отримала Україна і на яку суму очікує ще: у Мінфіні відповіли