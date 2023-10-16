Курс валют в Україні: долар дешевшає, але що перебуває "під килимом" – експерти розповіли

Що зараз коїться на ринку валют та чого очікувати далі – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Курс долара в Україні стабільний, готівкової валюти в банках і обмінних пунктах достатньо, фізичних осіб, які бажали б її придбати, небагато. На думку фінансистів, значно цікавішим є те, що є "під килимом" і його не видно – це внутрішня напруженість, яку переживають як безготівковий, так і готівковий ринок. Адже Нацбанк два тижні підряд зміцнює гривню і, відповідно, робить дешевшими долар та євро.

Що зараз коїться на ринку, чого очікувати далі, а також чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижня, від 16 до 22 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

На думку наших експертів, головною причиною того, що гривня не девальвує, як очікувалося після відмови НБУ від фіксованого курсу, є те, що регулятор другий тиждень поспіль задовольняє попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту на міжбанківському ринку. Водночас вони зазначають, що постійно так тривати не зможе.

"Нацбанк "тримає удар", а фінансові спекулянти шукають гривні, аби купити якомога більше валюти, поки вона дешева, – вважає Андрій Шевчишин. – Якби не дії регулятора, курс долара на хвилі штучної паніки уже міг бути понад 39 грн".

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку", це банки та пункти обміну валют (ПОВ), середній курс продажу долара залишався стабільним у продажу з початку до кінця тижня і склав 38,20 грн/долар. А от курс купівлі плавно зменшувався весь тиждень – з 37,70 до 37,50 грн/долар станом на неділю, 15 жовтня. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, розширився з 50 до 70 коп., це вказувало, що валюти у банках та ПОВ достатньо і попит на неї збоку покупців невеликий.

Курс готівкового євро протягом тижня коливався в межах 10 коп., від 40,7 до 40,8 грн/євро у продажу та від 40 до 40,1 у купівлі. На вихідних курс становив відповідно 40,7 та 40 грн/евро. Співвідношення між євро і доларом зменшилось з 1,06 до 1,05 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація була більш динамічною. За тиждень середній курс продажу знизився з 38,44 до 38,05 грн/долар (-39 коп.). Курс купівлі помітно коливався, від 37,63 до 37,93 грн/долар. На неділю, 15 жовтня, спред розширився з 10 коп. до 30 коп., це означало, що попит на валюту у міняйлів теж зменшився.

Нацбанк продовжив зміцнення гривні. На понеділок, 16 жовтня, регулятор встановив офіційний курс 36,37 грн/долар (-21 коп. за тиждень), курс євро на 16 жовтня склав 38,28 грн/євро (-37 коп. за тиждень).

Чого очікувати від курсу валют на цьому тижні

Експерти вказують, що ситуація з курсом у першу чергу залежатиме від дій Нацбанку: якщо НБУ і далі витрачатиме золотовалютні резерви на підтримку гривні, на нас очікує ще тиждень стабільності. Якщо продаж валюти регулятором на міжбанківському ринку буде меншим, ніж попит, можливе подорожчання як долара, так і євро спершу на безготівковому, а потім і на готівковому ринку.

"Зараз ринок спокійний, ситуація стабільна, однак очевидно, що це штучна стабільнісь, її можна порівняти з дією жарознижуючих ліків, які не дають температурі хворого зростати, - говорить Олександр Охріменко. – Як тільки припинити давати "хворому таблетки", температура тут же знову піде вгору. Тому перед керівництвом НБУ стоїть непросте завдання: вловити той момент, коли вже можна зменшити обсяги продаж валюти, і це не приведе до обвалу гривні, а лише до її плавної девальвації. Вважаю, що ще тиждень на ринку нічого не зміниться".

Олег Пендзин упевнений, що від заяви керівництва Нацбанку про відхід від фіксованого курсу гривні мало що змінилося.

"Те, що регулятор поміняв назву стратегії, не означає, що стала іншою сама стратегія, по суті, все залишилось, як і раніше, – аналізує експерт. – На цьому тижні не чекаю ніяких несподіванок, Нацбанк продовжуватиме продажі валюти на міжбанку у відповідності з попитом. Це означає, що на готівковому ринку теж не повинно бути коливань курсу, або вони виявляться незначними у межах 10 коп.".

Нарешті Андрій Шевчишин констатував, що продаж Нацбанком на міжбанківському ринку понад мільярда доларів з резерву дав результат: покупців валюти помітно поменшало.

"Ця ситуація на міжбанку збережеться і на прийдешньому тижні. Однак цікаво, що вона не дуже корелює з політикою банків на готівковому ринку: вони придбали задешево значну кількість готівки, та не поспішають її продавати по курсу нижче ніж 38,20-38,40 грн/долар. А спред, навпаки, збільшується, є пропозиції купівлі навіть по 36,60 грн/долар. Тому не виключаю, що готівковий долар ще подорожчає на 10-20 коп., до 38,50-38,60 грн/долар", – аналізує Андрій Шевчишин.

Також експерт нагадав: тривають консультації між МВФ та НБУ щодо використання фінансової допомоги Заходу. Не можна виключати, що нам "порадять" у найближчому майбутньому підвищити курс продажу валюти на міжбанку при одночасному задоволенні попиту на неї. Тобто девальваційні настрої залишаються.

Продавати чи купувати валюту

Продавати зараз валюту без крайньої потреби не рекомендує жоден з експертів.

А от щодо її купівлі думки експертів різні.

Олег Пендзин, як і раніше, вважає вигіднішими ще три місяці, до середини січня, короткотермінові гривневі депозити, ніж купівля у цей час валюти.

"Якщо у вас уже є валюта, нехай буде. А от гривні краще покласти на 1-3 місячний депозит. На таких депозитах можна гарантовано заробляти до кінця нинішнього року і навіть на пару тижнів довше. Бо у цей час не варто очікувати девальвації гривні вище 39 грн/долар у покупці, навіть якщо Нацбанк почне через тиждень-два поступово послаблювати її курс", – упевнений Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин та Олександр Охріменко пропонують уже зараз вкладати вільні кошти у валюту, поки долар дешевшає. Фахівці вважають, що для тих, хто "грає вдовгу", тобто планує витрачати заощадження не раніше ніж через рік, купівля валюти є доцільною, як і раніше. Їхні аргументи – досі не визначено, якою буде в 2024 році фінансова допомога Україні з боку заходу. Якщо вона виявиться недостатньою, це автоматично призведе до помітної девальвації гривні.

Охріменко радить придбати не лише долари, а й євро у співвідношенні 50 на 50, або 60 на 40 на користь долара аби диверсифікувати ризики.

Шевчишин пропонує купувати значні суми валюти, від 1000 доларів або євро, безготівково через картковий рахунок, бо це дешевше приблизно на 70 коп. на кожному доларі (у середньому 37,50 грн/долар – Авт.). Однак варто пам’ятати: цю вигоду майже "з’їсть" негайна конвертація валюти у готівку за рахунок 1-1,5% комісії, це плюс 37-55 коп. на кожному доларі. Невеликі суми, від 100 до 300 доларів, вигідніше купити в касі банку або обмінного пункту, де курс може бути нижчим за середній по ринку.

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