"Ізраїль перетнув червону межу": президент Ірану пригрозив країні

Президент Ірану пригрозив Ізраїлю та заявив про "червону межу".

Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червону межу, яка може змусити всіх вжити заходів".

Про це пише BBC News.

"Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США посилали сигнали "Осі опору", але отримали чітку відповідь на полі бою", – написав він у соцмережі X.

До "Вісі опору" входять сили, що підтримуються Іраном на Близькому Сході, у тому числі ХАМАС.

Влада США попереджає Іран про необхідність не втручатися у війну, прагнучи запобігти більш масштабному регіональному конфлікту.

Раїсі раніше заявляв, що Іран не має наміру слідувати застереженням США.

Нагадаємо, Ердоган покликав турків на мітинг на підтримку ХАМАС.

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