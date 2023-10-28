Чи призведуть події на Близькому Сході до Третьої світової війни: прогнози експертів

Загроза глобальної війни становить ще більше небезпеку для України.

На тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

ТСН.ua зібрав прогнози експертів щодо можливості Третьої світової війни.

Туреччина може приєднатися до війни на стороні ХАМАСу

Ексрадник Пентагону Дуглас Макгрегор вважає, що Туреччина може вступити у війну в Газі, зокрема, на стороні ХАМАСу.

"Ердоган підготував ґрунт для можливого військового втручання Туреччини в ізраїльський регіональний конфлікт. Він попереджає ізраїльтян та нас США, що буде повномасштабна війна", — пише військовий експерт у мережі Х.

У той же час журналіст Андрій Цаплієнко зауважує, що читаючи заяви експертів, треба зважати на префікс "екс" перед назвою посади.

США та Ізраїль можуть почати разом воювати проти Ірану - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни.

Лукашенко вважає, що втручання Ірану та Сполучених Штатів може посилити конфлікт.

"Може бути третя світова війна. Вона може звідти розпочатись…Якщо США та Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану", висловився Лукашенко.

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Він каже, що саме "Вашингтон та Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки". Мовляв, зараз на території Близького Сходу "відбувається серйозна плутанина".

Третя світова війна за участю РФ

Міністр енергетики держави Ізраїль Ісраель Кац заявив, що зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

"Це світова війна, Третя світова війна проти радикального ісламу. За участю Росії та цілої тіньової гри, цьому протистоять США. Але тільки ми ведемо пряму війну з ХАМАС і, не дай Боже, з "Хезболлою", – сказав Кац.

На його думку, "війна триває і всередині Європи", а веде світову війну – Іран.

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"Ми беремо участь у Третій світовій війні проти радикального ісламу. Ось чому йдеться не лише про Ізраїль. Мені дуже зрозуміла солідарність Європи та США. Тому що це не лише наша війна. Війна йде й усередині Європи. У радикальних спільнотах. І всі також засвоїли урок про те, що екстремізм у результаті проявляється. Сьогодні цю світову війну веде Іран", – зазначив міністр енергетики Ізраїлю.

Як загроза глобальної війни вплине на Україну

Командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий наголошує на важливості нарощувати власне виробництво зброї та боєприпасів.

"Світ котиться до Третьої світової війни. З одного боку я радий, що Захід нарешті починає потроху звикати до цієї думки, бо для нас це було очевидно ще рік тому. Нарешті на Заході зазвучали голоси, які оцінюють, що загроза достатньо значна, а шанс уникнути великої війни – це зараз бігом до неї готуватися. Бо Холодна війна не переросла у світову, тому що до неї тоді були готові. І тодішня вісь зла не ризикнула розпочати велику війну", – розмірковує Дикий

На його думку, країни Заходу "розслабилися" і 30 років не готувалися до війни. Тому і нахабніє нинішня "вісь зла" (ймовірно, експерт має на увазі РФ та Іран).

Водночас він вважає, що загроза глобальної війни – певний мінус для України.

"Якщо завтра глобальна війна, то Заходу не треба розпорошувати свої запаси, зокрема на Україну", – каже експерт.

Новий етап Третьої світової

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Володимир Копчак вважає, що Третю світову війну де-факто було розпочато 24 лютого 2022 року, коли російсько-українська війна переросла в повномасштабне вторгнення. Події довкола Ізраїлю він називає підвищенням ставок з боку так званої “осі зла”.

За словами Володимира Копчака, Україна перебуває де-факто у Третій світовій війні “в різних ступенях конвенційності або гібридності”.

“Наразі ми бачимо генезу цієї Третьої світової війни, коли “вісь зла” продовжує консолідуватися. Ми зараз маємо певну конкретну вісь: РФ-Білорусь; далі Іран-КНДР; і далі ми маємо щонайменше геополітичний дах із боку Пекіна”, – зазначив він.

Додамо, що Росія нині пожинає плоди регіонального хаосу. Насамперед події в Ізраїлі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні, це могло б принести РФ перепочинок від постійного розслідування її воєнних злочинів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна в ІЗРАЇЛІ / ТРЕТЯ СВІТОВА / Бої за БАХМУТ/ ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, ПУТІН – БУДАНОВ | ДИВИСЬ

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