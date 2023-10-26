"Іде третя світова війна за участю Росії" – ізраїльський міністр

На думку впливового ізраїльського міністра, його країна "веде третю світову війну проти радикального ісламу".

Міністр енергетики держави Ізраїль Ісраель Кац заявив, що зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

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"Це світова війна, Третя світова війна проти радикального ісламу. За участю Росії та цілої тіньової гри, цьому протистоять США. Але тільки ми ведемо пряму війну з ХАМАС і, не дай Боже, з "Хезболлою", – сказав Кац.

На його думку, "війна триває і всередині Європи", а веде світову війну – Іран.

"Ми беремо участь у Третій світовій війні проти радикального ісламу. Ось чому йдеться не лише про Ізраїль. Мені дуже зрозуміла солідарність Європи та США. Тому що це не лише наша війна. Війна йде й усередині Європи. У радикальних спільнотах. І всі також засвоїли урок про те, що екстремізм у результаті проявляється. Сьогодні цю світову війну веде Іран", – зазначив міністр енергетики Ізраїлю.

Нагадаємо, що минулої ночі ЦАХАЛ здійснив рейд територією Сектору Гази.

Своєю чергою ХАМАС заявляє про тисячі вбитих та поранених палестинців у Газі. За даними палестинців, понад 6 500 осіб були вбиті й 17 400 отримали поранення. Президент США Джо Байден заявив, що не має підтверджень цих цифр.

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