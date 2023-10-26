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ЦАХАЛ вночі здійснив рейд територією Сектора Гази: деталі

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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ЦАХАЛ вночі здійснив рейд територією Сектора Гази: деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) / Фото: Associated Press

Військові знищили чимало терористів, а також важливі об'єкти.

Армія оборони Ізраїлю вночі 26 жовтня провела цілеспрямований рейд у північній частині Сектора Гази. Це відбувалося, зокрема, із залученням піхоти й танків.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що відомо про рейд

У ЦАХАЛі повідомляють, що війська завдали ударів по численних терористах, інфраструктурі та позиціям запуску протитанкових керованих ракет. Після виконання завдання вони залишили район.

"Цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до наступних етапів війни", – зауважили в Армії оборони Ізраїлю. Вочевидь, йдеться про повномасштабний наземний наступ.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, чому ЦАХАЛ вирішив відкласти проведення наземної операції на території Сектора Гази до кінця поточного тижня. Річ у тім, що таким чином Сполучені Штати матимуть більше часу на посилення ППО на Близькому Сході.

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Дата публікації
Перегляди
4945
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