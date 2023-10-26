В Україні різко здорожчав популярний овоч: які ціни наразі

За останній тиждень ціна на картоплю зросла майже на 13%.

Картопля в Україні протягом останнього тижня подорожчала на 13%. Виробники зараз пропонують не дуже великі обсяги цієї продукції, а основну масу вирощеної картоплі вони віддають на зберігання. Така ситуація і спровокувала здорожчання популярного серед українців овочу.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

Зазначається, що на початку жовтня аграрії пропонували купувати картоплю по 7–10 гривень за кілограм, але за останній тиждень ціна на картоплю зросла майже на 13%. Причина: високий інтерес оптових компаній і населення до закупівлі картоплі.

Водночас у деяких регіонах на тлі несприятливих умов загальмувався процес збирання картоплі, а це також впливає на вартість продукції на ринку.

Аналітики додають, що наразі ціна на картоплю в Україні вже в середньому вдвічі вища, ніж наприкінці жовтня 2022 року. І ціни, найімовірніше, змінюватимуться й надалі, оскільки великі гравці на ринку не поспішають реалізовувати продукцію, а спостерігають за ситуацією.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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