В Украине резко подорожал популярный овощ: какие цены сейчас

За последнюю неделю цена на картофель выросла почти на 13%.

Картофель в Украине в течение последней недели подорожал на 13%. Производители сейчас предлагают не очень большие объемы этой продукции, а основную массу выращенного картофеля они отдают на хранение. Такая ситуация и спровоцировала удорожание популярного среди украинцев овоща.

Об этом сообщают аналитики портала East-Fruit.

Отмечается, что в начале октября аграрии предлагали покупать картофель по 7–10 гривен за килограмм, но за последнюю неделю цена на картофель выросла почти на 13%. Причина: высок интерес оптовых компаний и населения к закупке картофеля.

В то же время, в некоторых регионах на фоне неблагоприятных условий затормозился процесс сбора картофеля, а это также влияет на стоимость продукции на рынке.

Аналитики добавляют, что цены на картофель в Украине уже в среднем вдвое выше, чем в конце октября 2022 года. И цены, скорее всего, будут меняться и дальше, поскольку крупные игроки на рынке не спешат реализовывать продукцию, а наблюдают за ситуацией.

Ранее стало известно, что в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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