Ціни на картоплю в Україні: чого очікувати восени

В Україні цієї осені здешевшає картопля. Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук, пише freshplaza.com.

"Урожайність картоплі цього сезону буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, негативно вплине на ціну", — сказав він.

Гордійчук прогнозує, що 2023 року в Україні буде надлишок урожаю картоплі.

"Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.

Повномасштабна війна з Росією також вплинула на картопляний сезон в Україні. Так, через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився.

"Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.

Нагадаємо, в Україні за підсумками серпня 2023 року зафіксували дефляцію — споживчі ціни знизилися на 1,1%.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

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