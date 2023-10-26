ЦАХАЛ ночью совершил рейд по территории Сектора Газа: детали

Военные уничтожили многие террористы, а также важные объекты.

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября провела целенаправленный рейд в северной части сектора Газа. Это происходило, в частности, с привлечением пехоты и танков.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Что известно о рейде

В ЦАХАЛе сообщают, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, инфраструктуре и позициям запуска противотанковых управляемых ракет. После выполнения задания они покинули район.

"Этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к следующим этапам войны", – отметили в Армии обороны Израиля. Очевидно, речь идет о полномасштабном наземном наступлении.

Напомним, СМИ выяснили, почему ЦАХАЛ решил отложить проведение наземной операции на территории Сектора Газа до конца текущей недели. Дело в том, что таким образом у Соединенных Штатов будет больше времени на усиление ПВО на Ближнем Востоке.

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