РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров"

На утро 26 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей страны-агрессора России. Среди них — есть подводный ракетоноситель с "Калибрами".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Пока мы наблюдаем корабельную группировку в несколько свернутом составе — это пять единиц в Черном море, среди них один подводный ракетоноситель, который может нести на себе четыре ракеты Калибр", — рассказала она.

По словам спикера ОК "Юг", это дополнительная опасность. Ведь пуски с такого ракетоносителя трудно обнаружить.

Как сообщалось, авиация РФ активизировалась в районе зернового коридора в Черном море. В течение нескольких последних дней было затишье. Действия РФ указывают на попытки дискредитировать Силы обороны Украины, а также воспрепятствовать движению судов.

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