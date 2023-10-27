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Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС

Алексей Данилов. Фото: Аппарат СНБО Украины

Эта атака России – еще одно предупреждение для мира.

Атака российской оккупационной армии по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции, которую враг совершил беспилотниками ночью против 25 октября, – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом", — подчеркнул Данилов.

По его словам, атака окупантов — это "еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".

Взрывы возле Хмельницкой АЭС

Ночью против 25 октября Хмельнитчину атаковали русские дроны. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. В медучреждениях с разными степенями повреждений оказалось около 20 человек.

Стало известно, что в ту ночь произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Президент Владимир Зеленский назвал, куда целились россияне и что хотели уничтожить. По его словам, "вероятнее всего, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция".

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Дата публикации
Просмотры
35к
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