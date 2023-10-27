Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС

Эта атака России – еще одно предупреждение для мира.

Атака российской оккупационной армии по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции, которую враг совершил беспилотниками ночью против 25 октября, – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом", — подчеркнул Данилов.

По его словам, атака окупантов — это "еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".

Взрывы возле Хмельницкой АЭС

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Последствия атаки на Хмельницкую АЭС! Сбитые дроны падали на территории станции. МАГАТЕ отреагировало!

Ночью против 25 октября Хмельнитчину атаковали русские дроны. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. В медучреждениях с разными степенями повреждений оказалось около 20 человек.

Стало известно, что в ту ночь произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Президент Владимир Зеленский назвал, куда целились россияне и что хотели уничтожить. По его словам, "вероятнее всего, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция".

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