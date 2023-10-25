Хмельницкую область ночью атаковали дроны: что известно о последствиях

Ночью против 25 октября Россия четвёртые сутки подряд атаковала Хмельницкую область беспилотниками во время воздушной тревоги. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки причинили вред.

Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Уже четвертые сутки подряд враг атакует Хмельнитчину. Искренне благодарим наших сил ПВО за оборону", — говорится в его сообщении.

По словам Тюрина, в Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков. Впрочем, в Шепетовском районе в результате обломки дронов упали на территории объекта критической инфраструктуры.

"Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На данный момент за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей из окрестных домов с разными телесными повреждениями", — подчеркнул представитель ОВА.

Мэр Славуты Василий Сидор также сообщил о последствиях ночной атаки на территории общины. По его словам, есть разрушения и пострадавшие.

"Все службы уже работают, тепло, газ и воду мы будем предоставлять. Помогайте пожилым людям, детям, соблюдайте безопасные условия. Предоставляется помощь пострадавшим", — сказал в обращении Сидор.

Кроме того, по его словам, сегодня, 25 октября, в обществе приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях.

Как сообщалось, в Хмельницкой области воздушная тревога продолжалась с 01:09 до 04:46. ПС предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА. Во время тревоги в Хмельнитчине ночью раздались взрывы.

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