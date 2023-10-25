Оккупанты диверсифицируют свой арсенал беспилотников — ISW

Российские захватчики пытаются расширить и диверсифицировать свой арсенал БПЛА, ракет и управляемых бомб.

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Об этом говорится в отчете института титула изучения войны ( ISW ).

Аналитики института связывают это с тем, что Россия готовится к террористическим атакам по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев зимой без электричества и тепла.

Примером такой диверсификации эксперты называют применение новых дронов "Италмас".

Сообщается, что российские захватчики 23 октября впервые применили новые беспилотники дальнего действия "Италмас" во время атаки дронов на Киевщину. Эти дроны легче и дешевле "Шахед", но и несут меньше нагрузки, что уменьшает их эффективность.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о новых беспилотниках Российской Федерации, которые россияне применили для атаки по Киевщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что на днях Киев атаковали "газонокосилками" со взрывчаткой.

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